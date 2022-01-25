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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» рассматривает двух игроков на замену Карлосу

25 Января 2022 • 12:26 Комментировать

«Севилья» рискует лишиться ведущего защитника Диего Карлоса этой зимой. 28-летний бразилец является трансферной целью клубов из Англии и Италии. Одним из главных претендентов на игрока считается «Ньюкасл».

В связи с последними новостями скауты андалусийского клуба присмотрели двух футболистов, которые могут заменить Карлоса. Речь идет о защитнике «Марселя» Дуе Чалете-Царе и представителе «Осасуны» Давиде Гарсии.

В этом сезоне севильская команда является одним из главных конкурентов мадридского «Реала» в борьбе за чемпионство в Ла Лиге. После 22 туров подопечные Хулена Лопетеги идут на втором месте, отставая от «сливочных» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Диего Карлос Дуе Чалета-Цар
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