«Севилья» рассматривает двух игроков на замену Карлосу

«Севилья» рискует лишиться ведущего защитника Диего Карлоса этой зимой. 28-летний бразилец является трансферной целью клубов из Англии и Италии. Одним из главных претендентов на игрока считается «Ньюкасл».

В связи с последними новостями скауты андалусийского клуба присмотрели двух футболистов, которые могут заменить Карлоса. Речь идет о защитнике «Марселя» Дуе Чалете-Царе и представителе «Осасуны» Давиде Гарсии.

В этом сезоне севильская команда является одним из главных конкурентов мадридского «Реала» в борьбе за чемпионство в Ла Лиге. После 22 туров подопечные Хулена Лопетеги идут на втором месте, отставая от «сливочных» на шесть очков.