25 января Netflix выпустил сериал об известном бразильском футболисте Неймаре. В нём была показана фотография звёздного форварда в футболке «Реала», сделанная в 2006 году, когда Неймар ещё занимался в академии «Сантоса».

Напомним, что в Европу Неймар переехал в 2013 году. Он отправился в Испанию, но не в «Реал», а в «Барселону». Проведя четыре сезона на «Камп Ноу», Неймар перешёл в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Этот трансфер остаётся рекордным в истории футбола по стоимости. Учитывая влияние пандемии коронавируса на рынок, этот рекорд будет побит ещё очень нескоро.

В сезоне 2021/2022 Неймар забил 3 гола и отдал 3 голевых паса в 14 играх за «ПСЖ».