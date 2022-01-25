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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси поужинал с Хави и Бускетсом

25 Января 2022 • 09:46 Комментировать

Форвард Лионель Месси, ныне являющийся игроком французского «ПСЖ», провел встречу с представителями своего бывшего клуба – каталонской «Барселоны». Об этом информирует OneTV3.

34-летний нападающий поужинал в компании хавбека «сине-гранатовых» Серхио Бускетса и наставника команды Хави Эрнандеса. Подробности разговора не разглашаются.

Напомним, что Месси был вынужден покинуть «Барселону» летом 2021 года из-за финансовых проблем клуба. Кризис не позволил «сине-гранатовым» предложить аргентинцу новый трудовой договор. По этой причине Лео покинул команду и перешел в «ПСЖ», подписав с французами двухлетнее соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хави Эрнандес Серхио Бускетс
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