Месси поужинал с Хави и Бускетсом

Форвард Лионель Месси, ныне являющийся игроком французского «ПСЖ», провел встречу с представителями своего бывшего клуба – каталонской «Барселоны». Об этом информирует OneTV3.

34-летний нападающий поужинал в компании хавбека «сине-гранатовых» Серхио Бускетса и наставника команды Хави Эрнандеса. Подробности разговора не разглашаются.

Напомним, что Месси был вынужден покинуть «Барселону» летом 2021 года из-за финансовых проблем клуба. Кризис не позволил «сине-гранатовым» предложить аргентинцу новый трудовой договор. По этой причине Лео покинул команду и перешел в «ПСЖ», подписав с французами двухлетнее соглашение.