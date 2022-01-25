«Барселона» предлагает «ПСЖ» громкий обмен

Каталонская «Барселона» намерена провернуть громкую сделку при участии «ПСЖ». Если верить журналистам Fichajes, «сине-гранатовые» нацелились на голкипера парижского клуба Джанлуиджи Доннарумму. Каталонцы готовы выменять итальянца на Марка-Андре тер Штегена.

Джиджи из-за конкуренции с Кейлором Навасом не получает того объема игрового времени, которого ему бы хотелось. Между ним и конкурентом проглядывается напряженность в отношениях. В связи с этим итальянец может рассмотреть вариант переезда на «Камп Ноу», где в случае ухода тер Штегена у него не будет сильного конкурента.

В этом сезоне 22-летний Доннарумма пропустил шесть голов в девяти играх Лиги 1.