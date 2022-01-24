«Барселона» хочет подписать ещё двух игроков до закрытия трансферного окна

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообещал главному тренеру Хави, что клуб подпишет еще двух игроков до закрытия трансферного окна в январе, об этом сообщает Diario AS. «Сине-гранатовые» планируют подписать левого защитника и еще одного нападающего.

Трансферное окно закрывается в следующий понедельник вечером, и «Барселоне» все еще нужно сократить зарплатную ведомость клуба, если она хочет привлечь больше игроков.

Ситуацию также усложняет тот факт, что Усман Дембеле не стремится продлевать контракт. «Барселона» публично попросила его покинуть команду, чтобы освободить клуб от увесистой зарплаты француза.