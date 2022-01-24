Винисиус Жуниор - лидер дриблинга в чемпионате Испании

В этом сезоне Винисиус Жуниор раскрылся по-настоящему - вместе с Каримом Бензема они представляют, безусловно, самую грозную пару нападающих в чемпионате Испании. Это подтверждается и статистическими данными по количеству обводок, предпринятых тем или иным игроком.

В этом компоненте техничный бразилец лидирует с большим преимуществом - на его счету уже 65 подобных маневров, против 55 у ближайшего конкурента (Янник Феррейра Карраско). Третьим в списке лучших дриблеров текущего сезона в испанской Ла Лиге идет Хави Галан из «Сельты».

Винисиус Жуниор в текущем сезоне забил двенадцать голов в 21 проведенном матче.