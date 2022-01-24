Блаттер назвал игрока, который больше Месси заслужил «Золотой мяч» - это не Левандовски

Известный футбольный функционер Зепп Блаттер, ранее руководивший ФИФА, поделился мнением о победе Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».

«Думаю, что в этот раз награду можно было вручить Кариму Бензема. Он заслужил этот приз. Что касается Лионеля Месси, то ему можно было вручить какой-то утешительный приз», - передает слова Блаттера Europe1.

По итогам голосования Бензема финишировал на четвертом месте. Месси стал обладателем награды, опередив ближайшего конкурента в лице Роберта Левандовски на 33 балла. Это седьмая подобная награда в коллекции 34-летнего аргентинского форварда.