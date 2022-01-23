​Иосифов высказался о дебюте в Ла Лиге

В субботу за «Вильярреал» в испанской Ла Лиге дебютировал 20-летний российский атакующий полузащитник Никита Иосифов. Футболист дал комментарий для «Спорт-Экспресса» после столь важного события в своей карьере.

По словам Иосифова, перед выходом на поле он не волновался, а лишь думал о том, как лучше себя проявить. Молодой игрок связывает отсутствие волнения с тем, что он уже играл за «Вильярреал» в кубковой игре в конце осени.

Иосифов сказал, что главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поздравил его с дебютом в Ла Лиге. При этом каких-либо особенных слов испанский тренер не произносил.