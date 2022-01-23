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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Иосифов высказался о дебюте в Ла Лиге

23 Января 2022 • 10:26 Комментировать
Вильярреал
3:0
Мальорка
окончен

В субботу за «Вильярреал» в испанской Ла Лиге дебютировал 20-летний российский атакующий полузащитник Никита Иосифов. Футболист дал комментарий для «Спорт-Экспресса» после столь важного события в своей карьере.

По словам Иосифова, перед выходом на поле он не волновался, а лишь думал о том, как лучше себя проявить. Молодой игрок связывает отсутствие волнения с тем, что он уже играл за «Вильярреал» в кубковой игре в конце осени.

Иосифов сказал, что главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поздравил его с дебютом в Ла Лиге. При этом каких-либо особенных слов испанский тренер не произносил.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Никита Иосифов
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