​Фати не уверен, что ему нужна операция

Ансу Фати снова угодил в лазарет «Барселоны» и пропустит несколько месяцев. В начале новой недели будет принято решение о том, понадобится ли талантливому форварду хирургическое вмешательство. По данным издания Marca, в клубе настаивают на операции, хотя сам Фати не уверен, что она ему нужна.

По данным СМИ, если Ансу Фати будет прооперирован, сроки его восстановления увеличатся.

Ансу Фати в последние годы часто оказывается в списке травмированных. В сезоне 2021/2022 талантливый нападающий «сине-гранатовых» провёл всего лишь десять матчей. На счету Фати пять голов и один результативный пас на партнёра.