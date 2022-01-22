«Севилья» ушла от поражения в матче с «Сельтой»

«Севилья» могла вплотную подобраться к «Реалу» по итогам матча 22-го тура Ла Лиги с «Сельтой». Середняки удивили противника двумя голами за три минуты в конце первого тайма (Франко Серви и Яго Аспас). Севильцы ответили дуплетом Алехандро Гомеса и Оливера Торреса ближе к концу игры, а победу вырвать не успели - 2:2.

Отставание «Севильи» от первого места составляет три очка.