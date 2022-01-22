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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» ушла от поражения в матче с «Сельтой»

22 Января 2022 • 22:28 Комментировать
Севилья
2:2
Сельта
окончен

«Севилья» могла вплотную подобраться к «Реалу» по итогам матча 22-го тура Ла Лиги с «Сельтой». Середняки удивили противника двумя голами за три минуты в конце первого тайма (Франко Серви и Яго Аспас). Севильцы ответили дуплетом Алехандро Гомеса и Оливера Торреса ближе к концу игры, а победу вырвать не успели - 2:2.

Отставание «Севильи» от первого места составляет три очка.

Протокол игры  
Севилья 2:2Сельта
  37'Серви Франко (0:1)
  40'Аспас Яго (0:2)
(1:2) Гомес Алехандро71'   
(2:2) Торрес Оливер74'   
Дмитрович МаркоМонтьель ГонсалоКарлос Диего СантосРекик КаримАкунья МаркосХордан Хоан  30' (Луисми Крус (  30') Фернандо Режес  46' (Торрес Оливер (  46') Ракитич Иван  46' (Гомес Алехандро (  46') Окампос ЛукасМир Рафа  46' (Ромеро Иван (  46') Корона Хесус  72' (Гудель Неманья (  72')
Запасные: Кинтана НачоКармона Хосе АнхельKike SalasДиас ХавьерХуанлу СанчесСарсана АнтониоПастор Альфонсо
Дитуро МатиасМальо УгоАйду Джозеф  64' (Мурильо Джейсон (  64'   76') Араухо НесторГалан ХавиПейнадо ФрансискоБраис Мендес  77' (Солари Аугусто (  77') Денис Суарес   31'  64' (Тапия Ренато (  64'   66') Серви Франко   23'  64' (Нолито Агудо (  64') Аспас ЯгоМина Сантьяго  82' (Тьяго Гальярдо (  82')
Запасные: Фонтан ХосеПинеда ОрбелинВаскес КевинРубен БланкоCoke CarrilloДомингес Карлос
22 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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окончен Леванте 0:2 Кадис 1.75 3.65 4.80
окончен Вильярреал 3:0 Мальорка 1.40 4.75 7.80
окончен Севилья 2:2 Сельта 1.75 3.50 5.10
Идет 7 минута Атлетико М 0:0 Валенсия 1.50 4.40 6.80
23.01  16:00 Гранада ... Осасуна 2.55 3.20 2.95
23.01  18:15 Реал Мадрид ... Эльче 1.18 7.60 16.00
23.01  20:30 Райо Вальекано ... Атлетик Б 2.80 3.00 2.85
23.01  20:30 Реал Сосьедад ... Хетафе 1.68 3.65 6.00
23.01  23:00 Алавес ... Барселона 5.60 4.30 1.60
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