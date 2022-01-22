«Севилья» ушла от поражения в матче с «Сельтой»

«Севилья» могла вплотную подобраться к «Реалу» по итогам матча 22-го тура Ла Лиги с «Сельтой». Середняки удивили противника двумя голами за три минуты в конце первого тайма (Франко Серви и Яго Аспас). Севильцы ответили дуплетом Алехандро Гомеса и Оливера Торреса ближе к концу игры, а победу вырвать не успели - 2:2.
Отставание «Севильи» от первого места составляет три очка.
Протокол игры
|37'Серви Франко (0:1)
|40'Аспас Яго (0:2)
|(1:2) Гомес Алехандро71'
|(2:2) Торрес Оливер74'
Дмитрович Марко•Монтьель Гонсало•Карлос Диего Сантос•Рекик Карим•Акунья Маркос•Хордан Хоан 30' (Луисми Крус ( 30') •Фернандо Режес 46' (Торрес Оливер ( 46') •Ракитич Иван 46' (Гомес Алехандро ( 46') •Окампос Лукас•Мир Рафа 46' (Ромеро Иван ( 46') •Корона Хесус 72' (Гудель Неманья ( 72')
Дитуро Матиас•Мальо Уго•Айду Джозеф 64' (Мурильо Джейсон ( 64' ) • 76'Араухо Нестор•Галан Хави•Пейнадо Франсиско•Браис Мендес 77' (Солари Аугусто ( 77') •Денис Суарес 31' 64' (Тапия Ренато ( 64' ) • 66'Серви Франко 23' 64' (Нолито Агудо ( 64') •Аспас Яго•Мина Сантьяго 82' (Тьяго Гальярдо ( 82')
22 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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