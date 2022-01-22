​Россиянин Иосифов дебютировал в Ла Лиге

Российский атакующий полузащитник Никита Иосифов дебютировал в испанской Ла Лиге. 20-летний футболист вышел на замену в матче «Вильярреала» против «Мальорки». Случилось это уже в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее Никита Иосифов за первую команду «Вильярреала» играл лишь раз. В конце ноября россиянин провёл на поле 29 минут в кубковом поединке против скромной «Виктории». «Подводники» тогда победили со счётом 8:0, и Иосифов стал автором одного из забитых мячей команды.

В рядах «Вильярреала» Никита Иосифов оказался летом прошлого года. Ранее он занимался в академии московского «Локомотива».