Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Россиянин Иосифов дебютировал в Ла Лиге

22 Января 2022 • 21:44 Комментировать

Российский атакующий полузащитник Никита Иосифов дебютировал в испанской Ла Лиге. 20-летний футболист вышел на замену в матче «Вильярреала» против «Мальорки». Случилось это уже в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее Никита Иосифов за первую команду «Вильярреала» играл лишь раз. В конце ноября россиянин провёл на поле 29 минут в кубковом поединке против скромной «Виктории». «Подводники» тогда победили со счётом 8:0, и Иосифов стал автором одного из забитых мячей команды.

В рядах «Вильярреала» Никита Иосифов оказался летом прошлого года. Ранее он занимался в академии московского «Локомотива».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Никита Иосифов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Леванте 0:2 Кадис 1.75 3.65 4.80
окончен Вильярреал 3:0 Мальорка 1.40 4.75 7.80
Идет 77 минута Севилья 2:2 Сельта 1.75 3.50 5.10
22.01  23:00 Атлетико М ... Валенсия 1.50 4.40 6.80
23.01  16:00 Гранада ... Осасуна 2.55 3.20 2.95
23.01  18:15 Реал Мадрид ... Эльче 1.18 7.60 16.00
23.01  20:30 Райо Вальекано ... Атлетик Б 2.80 3.00 2.85
23.01  20:30 Реал Сосьедад ... Хетафе 1.68 3.65 6.00
23.01  23:00 Алавес ... Барселона 5.60 4.30 1.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
21:44 · Испания. Ла Лига
​Россиянин Иосифов дебютировал в Ла Лиге
20:14 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» легко разобрался с «Мальоркой»
19:36 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал травму Фати
19:23 · Испания. Ла Лига
​Хави ответил на вопрос, может ли Дембеле вернуться в состав
18:49 · Испания. Ла Лига
«Барса» может приобрести Фелиша у «Атлетико»
18:18 · Англия. Премьер-лига
Симеоне хочет видеть Алонсо в «Атлетико»
18:00 · Испания. Ла Лига
«Леванте» проиграл «Кадису» в битве аутсайдеров
15:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти принял решение по Азару
13:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет переманить в «Манчестер Сити» полузащитника «Барселоны»
13:36 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг не хочет уходить из «Барселоны»
09:48 · Испания. Кубок
Марсело дисквалифицирован на три матча Кубка Испании
09:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал сумму, какую готов заплатить за Дембеле
09:09 · Испания. Ла Лига
Вратарь «ПСЖ» перешёл в «Мальорку» официально
03:58 · Испания. Ла Лига
Тимор покинул «Хетафе» и подписал контракт с «Уэской»
00:54 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» забил первым в ворота «Бетиса», но был разгромлен
Все новости
Рекомендуем