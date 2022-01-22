Люк де Йонг не хочет уходить из «Барселоны»

Голландский центрфорвард Люк де Йонг высказался о своем будущем в каталонской «Барселоне». «Сине-гранатовые» арендовали нападающего у «Севильи» до конца сезона.

«Я уже полгода проживаю в Барселоне и мне не хочется переезжать. Даже в качестве резервиста я смогу приносить пользу команде», - приводит слова 31-летнего футболиста Voetbalzone.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что каталонский клуб может досрочно расторгнуть арендное соглашение с де Йонгом.

В сезоне-2021/2022 голландец сыграл в сине-гранатовой футболке 13 поединков и записал на свой счет два результативных удара.