Тимор покинул «Хетафе» и подписал контракт с «Уэской»

Опорный полузащитник Давид Тимор отправился играть в Сегунду.

32-летний Тимор на правах свободного агента перешёл из «Хетафе» в «Уэску». С «Уэской» Давид подписал контракт на два с половиной года, сообщает официальный сайт клуба из Сегунды.

COMUNICADO OFICIAL | David Timor — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 21, 2022

Напомним, что Давид Тимор играл за «Хетафе» с августа 2019 года, в клуб из пригорода Мадрида опорный полузащитник перешёл на правах свободного агента из «Лас-Пальмаса».

В нынешнем сезоне Давид Тимор провёл за «Хетафе» во всех турнирах восемь матчей и не отметился результативными действиями.