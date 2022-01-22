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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тимор покинул «Хетафе» и подписал контракт с «Уэской»

22 Января 2022 • 03:58 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Хетафе
1.62 3.40 7.00
23.01 20:30

Опорный полузащитник Давид Тимор отправился играть в Сегунду.

32-летний Тимор на правах свободного агента перешёл из «Хетафе» в «Уэску». С «Уэской» Давид подписал контракт на два с половиной года, сообщает официальный сайт клуба из Сегунды.

Напомним, что Давид Тимор играл за «Хетафе» с августа 2019 года, в клуб из пригорода Мадрида опорный полузащитник перешёл на правах свободного агента из «Лас-Пальмаса».

В нынешнем сезоне Давид Тимор провёл за «Хетафе» во всех турнирах восемь матчей и не отметился результативными действиями.

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Хетафе Уэска
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ХЕТАФЕ
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