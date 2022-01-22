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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» забил первым в ворота «Бетиса», но был разгромлен

22 Января 2022 • 00:54 Комментировать
Эспаньол
1:4
Бетис
окончен

«Эспаньол» удачно начал матч 22-го тура Ла Лиги против «Бетиса» благодаря голу Рауля де Томаса. Впрочем дальше забивали только севильцы. После результативных попыток Борхи Иглесиаса  с пенальти и с игры, а также Гидо Родригеса и Виллиана Жозе счет стал разгромным - 4:1.

«Бетис» прочно идет на третьем месте с отставанием от лидера в 9 очков, его соперник открывает вторую половину таблицы.

Протокол игры  
Эспаньол 1:4Бетис
(1:0) Рауль де Томас14'   
  31'Иглесиас Борха (1:1)
  36'Гидо Родригес (1:2)
  53'Иглесиас Борха (1:3)
  76'Виллиан Жозе (1:4)
Лопес ДиегоХиль Оскар IIСерхи ГомесКалеро Фернандо  46' (Давид Лопес (  46') Педроса АдриаМану Морланес   60'  69' (Баре Кейди (  69') Дардер СерхиВидаль Алеш  61' (Морон Лоренцо (  61') Мелендо Оскар  61' (Эмбарба Адриан (  61') Пуадо Хавьер  86' (Де Вильена Тонни (  86') Рауль де Томас   79'   82'
Запасные: Каррерас ЖофреЛэй УДимата ЛандриРубен СуаресМерида ФранЛьямбрич МигельГарсия Жоан
Браво КлаудиоСабали ЮссуфПесселья Херман   33'  85' (Гуардадо Андрес (  85') Гонсалес ЭдгарМорено АлексГидо РодригесКарвалью Вилльям   79'  85' (Виктор Руис (  85') Каналес Серхио  85' (Камараса Виктор (  85') Фекир НабильХуанми Мигель   43'  59' (Тельо Кристиан (  59') Иглесиас Борха   65'  74' (Виллиан Жозе (  74')
Запасные: Лаинес ДиегоМиранда ХуанБельерин ЭкторСилва РуиРуибаль АйторРодри РодригоБартра Марк
21 января. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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окончен Эспаньол 1:4 Бетис 3.20 3.30 2.30
22.01  16:00 Леванте ... Кадис 1.79 3.70 4.70
22.01  18:15 Вильярреал ... Мальорка 1.42 4.80 7.80
22.01  20:30 Севилья ... Сельта 1.79 3.65 4.80
22.01  23:00 Атлетико М ... Валенсия 1.50 4.40 6.80
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