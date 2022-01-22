«Эспаньол» забил первым в ворота «Бетиса», но был разгромлен

«Эспаньол» удачно начал матч 22-го тура Ла Лиги против «Бетиса» благодаря голу Рауля де Томаса. Впрочем дальше забивали только севильцы. После результативных попыток Борхи Иглесиаса с пенальти и с игры, а также Гидо Родригеса и Виллиана Жозе счет стал разгромным - 4:1.
«Бетис» прочно идет на третьем месте с отставанием от лидера в 9 очков, его соперник открывает вторую половину таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Рауль де Томас14'
|31'Иглесиас Борха (1:1)
|36'Гидо Родригес (1:2)
|53'Иглесиас Борха (1:3)
|76'Виллиан Жозе (1:4)
Лопес Диего•Хиль Оскар II•Серхи Гомес•Калеро Фернандо 46' (Давид Лопес ( 46') •Педроса Адриа•Ману Морланес 60' 69' (Баре Кейди ( 69') •Дардер Серхи•Видаль Алеш 61' (Морон Лоренцо ( 61') •Мелендо Оскар 61' (Эмбарба Адриан ( 61') •Пуадо Хавьер 86' (Де Вильена Тонни ( 86') •Рауль де Томас 79' 82'
Браво Клаудио•Сабали Юссуф•Песселья Херман 33' 85' (Гуардадо Андрес ( 85') •Гонсалес Эдгар•Морено Алекс•Гидо Родригес•Карвалью Вилльям 79' 85' (Виктор Руис ( 85') •Каналес Серхио 85' (Камараса Виктор ( 85') •Фекир Набиль•Хуанми Мигель 43' 59' (Тельо Кристиан ( 59') •Иглесиас Борха 65' 74' (Виллиан Жозе ( 74')
21 января. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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