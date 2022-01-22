«Эспаньол» забил первым в ворота «Бетиса», но был разгромлен

«Эспаньол» удачно начал матч 22-го тура Ла Лиги против «Бетиса» благодаря голу Рауля де Томаса. Впрочем дальше забивали только севильцы. После результативных попыток Борхи Иглесиаса с пенальти и с игры, а также Гидо Родригеса и Виллиана Жозе счет стал разгромным - 4:1.

«Бетис» прочно идет на третьем месте с отставанием от лидера в 9 очков, его соперник открывает вторую половину таблицы.