За отказ продлить контракт «Барселона» выставила Усмана Дембеле на трансфер и отстранила от игр. Директор клуба Матеу Алемани заявил, что французский форвард должен как можно скорее уйти – до закрытия зимнего трансферного окна.

Испанский Sport поделился новым инсайдом о будущем Усмана Дембеле. По данным источника, представители игрока не считают переговоры с «Барселоной» проваленными, несмотря на столь категоричную позицию клуба, озвученную публично. Ожидается, что новый этап переговоров пройдёт 24 или 25 января.

Напомним, что в четверг вечером Усман Дембеле выступил в заявлением.