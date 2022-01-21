Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес высказался о поражениях «Атлетико»

21 Января 2022 • 13:26 Комментировать

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался о провальных результатах команды в текущем сезоне. «Матрасники» вылетели из Суперкубка на стадии полуфинала, а в 1/8 финала Кубка страны проиграли «Реалу Сосьедад».

«Критика делает нас сильнее. Команда продолжит работать, мы обязаны это делать. Будем двигаться вместе. Только вперед», - гласит сообщение уругвайского бомбардира в социальной сети.

Подопечные Диего Симеоне также показывают не лучшие результаты в чемпионате Испании. После 20 проведенных матчей «Атлетико» набрал 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.01  23:00 Эспаньол ... Бетис 3.15 3.45 2.31
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
13:26 · Испания. Ла Лига
Суарес высказался о поражениях «Атлетико»
12:47 · Испания. Кубок
Марселино - о победе над «Барселоной»: «Эта ночь навсегда останется в моей памяти»
10:37 · Испания. Ла Лига
«Бетис» усилился защитником «Вест Хэма» официально
10:35 · Испания. Кубок
​Хави ответил в стиле Черчесова
10:08 · Италия. Серия А
Клуб Ла Лиги хочет подписать игрока «Ромы», конфликтующего с Моуринью
09:58 · Испания. Кубок
Названы сроки восстановления Фати после очередной травмы 1
09:36 · Испания. Кубок
​Хави не видит связи между ситуацией с Дембеле и вылетом «Барселоны» из Кубка Испании
09:29 · Испания. Кубок
​Марсело могут наказать за слова в адрес рефери
09:09 · Испания. Кубок
Анчелотти провёл юбилейный матч за «Реал»
08:58 · Россия. Премьер-лига
Де Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар»
08:35 · Испания. Ла Лига
Голкипер «ПСЖ» продолжит карьеру в клубе Ла Лиги
08:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов подписать Дембеле, которому указали на дверь в «Барселоне»
05:27 · Испания. Кубок
Ферран Торрес считает, что «Барселона» проиграла из-за ошибок
05:21 · Испания. Ла Лига
Роберто Карлос: «Лушембурго объявил революцию в «Реале», но ему сказали «чао»
05:03 · Испания. Ла Лига
Азар исключает вариант с возвращением в «Челси»
Все новости
Рекомендуем