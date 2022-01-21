Суарес высказался о поражениях «Атлетико»

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался о провальных результатах команды в текущем сезоне. «Матрасники» вылетели из Суперкубка на стадии полуфинала, а в 1/8 финала Кубка страны проиграли «Реалу Сосьедад».

«Критика делает нас сильнее. Команда продолжит работать, мы обязаны это делать. Будем двигаться вместе. Только вперед», - гласит сообщение уругвайского бомбардира в социальной сети.

Подопечные Диего Симеоне также показывают не лучшие результаты в чемпионате Испании. После 20 проведенных матчей «Атлетико» набрал 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.