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Роберто Карлос: «Лушембурго объявил революцию в «Реале», но ему сказали «чао»

21 Января 2022 • 05:21 Комментировать

Бразилец Роберто Карлос, отдавший мадридскому «Реалу» без малого дюжину лет своей карьеры, рассказал о том, как его соотечественник Вандерлей Лушембурго решил устроить революцию в «Реале» и заставить самых именитых игроков в мире изменить свои привычки. Но в итоге оказалось, что легче сменить тренера, чем привычки игроков:

 - До него мы всегда во время ужина пили пиво и вино, и ничего страшного не происходило. А появился он и решил заставить всех отказаться от пива и вина. Мы с Роналдо говорили ему «послушай, тут у людей есть свои традиции и привычки, их не надо перекраивать, иначе начнутся проблемы». Он не прислушался к этому и запретил пиво и вино. Прошли три месяца, новости дошли до руководства, и... чао!» - рассказал Роберто Карлос в интервью португальскому телеканалу Canal 11.

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Роберто Карлос Вандерлей Лушембурго
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