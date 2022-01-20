​Дембеле выступил с заявлением – ранее в «Барселоне» заявили, что он должен уйти

В четверг директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что раз Усман Дембеле не захотел продлевать контракт, он должен уйти как можно скорее. В каталонском клубе рассчитывают продать француза в зимнее трансферное окно.

К вечеру публикацию на своей страничке в «Инстаграме» по поводу ситуации сделал сам футболист.

Дембеле написал о том, что он устал игнорировать слухи о себе и теперь будет отвечать на них.

«Я запрещаю кому-либо создавать впечатление, будто я не участвую в спортивном проекте. Я запрещаю кому-либо приписывать мне намерения, которых у меня не было. Я запрещаю кому-либо говорить за меня или моего представителя. У меня есть контракт, и я полностью вовлечён в работу. Я в распоряжении клуба и тренера», - написал Дембеле.

«Идут переговоры. Я позволил своему агенту разобраться с этим. Это его поле. Моё поле – там, где мяч. Моя задача – играть в футбол и получать удовольствие вместе с партнёрами. Прежде всего, давайте сосредоточимся на главном – на победах», - отметил игрок.