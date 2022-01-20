Вильена не хотел бы возвращаться в «Краснодар» после аренды

Новичок «Эспаньола» Тонни Вильена заявил, что по окончанию аренды не хотел бы возвращаться в «Краснодар». Об этом нидерландский полузащитник рассказал в своём первом интервью в качестве игрока «Эспаньола».

«Я хочу остаться здесь и после аренды. Мы вели переговоры и летом, но тогда была неподходящее время», – цитирует слова Вильены официальный сайт «Эспаньола».

Отметим, что Вильена выступал за «Краснодар» с лета 2019 года, когда присоединился в команду из нидерландского «Фейеноорда». С тех пор полузащитник провёл 57 матчей в РПЛ, где отметился шестью забитыми голами и четырьмя ассистами.