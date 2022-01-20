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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави можно будет купить за 1 миллиард евро

20 Января 2022 • 15:59 Комментировать

Талантливый полузащитник Гави приблизился к продлению контракта с «Барселоной». Об этом рассказывает El Partidazo de COPE.

По данным источника, новый трудовой договор игрока будет рассчитан до завершения сезона 2025/2026. По обыкновению каталонский клуб пропишет в соглашении с игроком высокую сумму отступных. Она будет измеряться одним миллиардом евро.

В сезоне 2021/2022 17-летний Гави провёл за «Барселону» во всех соревнованиях 25 матчей. На счету футболиста один забитый мяч и три результативных паса на партнёров.

Ранее появлялась информация о том, что интерес к Гави проявляет лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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