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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» объявила о выставлении Дембеле на трансфер, но игрок ещё надеется остаться слухи

20 Января 2022 • 15:48 Комментировать

Как мы уже сообщали, в четверг директор «Барселоны» Матеу Алемани прямым текстом сказал, что Усман Дембеле должен искать себе новый клуб, причём как можно скорее. В стане «сине-гранатовых» выставили француза на трансфер и рассчитывают закрыть его в оставшиеся дни январского окна.

Казалось, заявление Алемани поставит точку в вопросе о том, продлит ли Дембеле контракт, но нет. Как сообщает ESPN, французский форвард надеется на то, что в ближайшее время пройдёт ещё одна встреча по поводу его будущего. Отмечается, что Дембеле хочет остаться в «Барселоне».

Действующий контракт между Усманом Дембеле и «Барселоной» рассчитан до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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