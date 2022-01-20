Как мы уже сообщали, в четверг директор «Барселоны» Матеу Алемани прямым текстом сказал, что Усман Дембеле должен искать себе новый клуб, причём как можно скорее. В стане «сине-гранатовых» выставили француза на трансфер и рассчитывают закрыть его в оставшиеся дни январского окна.

Казалось, заявление Алемани поставит точку в вопросе о том, продлит ли Дембеле контракт, но нет. Как сообщает ESPN, французский форвард надеется на то, что в ближайшее время пройдёт ещё одна встреча по поводу его будущего. Отмечается, что Дембеле хочет остаться в «Барселоне».

Действующий контракт между Усманом Дембеле и «Барселоной» рассчитан до конца сезона.