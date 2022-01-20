«Реал» может отказаться от Мбаппе – названа причина, угрожающая трансферу

Переход звездного французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» может не состояться. Об этом сообщили журналисты газеты ABC.

По данным источника, это произойдет в том случае, если 23-летний нападающий примет предложение от «ПСЖ» о новом контракте. «Королевский» клуб откажется от услуг Мбаппе, если так и не подпишет его до старта нового сезона.

Ранее сообщалось, что боссы парижского гранда предложили Килиану новую сделку – продление контракта до 2024 года с возможность ухода в 2023 году. Пока неизвестно, что думает по этому поводу сам игрок.

Действующий договор звезды с «ПСЖ» истекает грядущим летом.