​Директор «Барселоны»: «Сказали Дембеле, что он должен покинуть клуб как можно скорее»

Усман Дембеле всё-таки уходит из «Барселоны». Похоже, ситуация уже необратима, ведь об этом заявил один из директоров клуба Матеу Алемани. Видео с его словами опубликовала пресс-служба «сине-гранатовых».

«Мы понимаем, что Дембеле решил не продлевать контракт. Мы сообщили игроку о нашем решении оставить его вне состава. Нам нужны футболисты, которые преданы клубу. Мы сказали, что он должен покинуть клуб как можно скорее», - сказал Алемани.

Действующее трудовое соглашение связывает Усмана Дембеле и «Барселону» до завершения текущего сезона.

20 января «Барселона» проведёт кубковый матч против «Атлетика» из Бильбао. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.