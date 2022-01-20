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Чемпионат Испании. Ла Лига

Йович: «Бензема - лучший форвард в мировом футболе»

20 Января 2022 • 11:33 Комментировать

Сербский нападающий Лука Йович высказался о своем партнере по атаке Кариме Бензема. В ходе интервью он отметил высокий уровень французского бомбардира.

«Мне бы хотелось добиться того же, что удалось Кариму. Я каждый день узнаю что-то новое, тренируясь с ним. Бензема, наверное, лучший форвард в мировом футболе в настоящий момент. Очень рад находиться в одной команде с таким игроком. Надеюсь достичь такого же уровня в будущем», - приводит слова Йовича Sport Blic.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 34-летний Бензема забил 17 голов и сделал семь ассистов в 20 проведенных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Лука Йович
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