Йович: «Бензема - лучший форвард в мировом футболе»

Сербский нападающий Лука Йович высказался о своем партнере по атаке Кариме Бензема. В ходе интервью он отметил высокий уровень французского бомбардира.

«Мне бы хотелось добиться того же, что удалось Кариму. Я каждый день узнаю что-то новое, тренируясь с ним. Бензема, наверное, лучший форвард в мировом футболе в настоящий момент. Очень рад находиться в одной команде с таким игроком. Надеюсь достичь такого же уровня в будущем», - приводит слова Йовича Sport Blic.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 34-летний Бензема забил 17 голов и сделал семь ассистов в 20 проведенных матчах.