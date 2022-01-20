«Барселона» нашла нового защитника

В каталонской «Барселоне» обозначили позицию, которую хотят усилить в ближайшем будущем. «Сине-гранатовые» находятся в поиске нового левого защитника, об этом рапортует Diario Sport.

Каталонцы проявляют заинтересованность в услугах Алекса Гримальдо, являющегося воспитанником Ла Масии. Этот переход может быть оформлен в летнее трансферное окно. «Бенфика» будет готова расстаться с игроком, поскольку его контракт с лиссабонским клубом истекает в 2023 году. «Орлы» продадут Гримально, чтобы не потерять его бесплатно.

Алекс выступал за вторую команду «Барселоны» с 2011 по 2016 год. После этого испанец пополнил ряды португальского коллектива.