Журналист: «Гарантирую, что Мбаппе будет играть за «Реал»

Испанский журналист Хосеп Педрероль уверен в переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Об этом он заявил в эфире El Chiringuito TV.

«Он будет выступать за «сливочных» в новом сезоне. Даю гарантию. Если Мбаппе не окажется в «Реале», я уволюсь», - заявил инсайдер.

Действующий контракт 23-летнего голеадора с парижанами истекает в конце сезона-2021/2022. В СМИ давно ходят слухи о скором переезде Килиана на «Сантьяго Бернабеу». Ожидается, что стороны подпишут контракт после завершения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира «ПСЖ» встретится как раз с «Реалом».