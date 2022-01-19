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Савиола: «Чем раньше «Барселона» забудет о Месси, тем лучше для неё»

19 Января 2022 • 10:56 Комментировать

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Хавьер Савиола высказался об уходе аргентинца Лионеля Месси из клуба. Стороны расстались летом прошлого года в связи с истечением срока трудового договора.

«После ухода Лео образовалась серьезная брешь, которую необходимо кем-то заполнить. «Барсе» нужно постараться как можно быстрее забыть о Месси. Чем раньше это произойдет, тем будет лучше для команды», - приводит слова аргентинца Esports Cope.

Месси после ухода из «Барселоны» трудоустроился в «ПСЖ». 34-летний аргентинский нападающий заключил с парижским грандом двухлетнее трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хавьер Савиола
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