Савиола: «Чем раньше «Барселона» забудет о Месси, тем лучше для неё»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Хавьер Савиола высказался об уходе аргентинца Лионеля Месси из клуба. Стороны расстались летом прошлого года в связи с истечением срока трудового договора.

«После ухода Лео образовалась серьезная брешь, которую необходимо кем-то заполнить. «Барсе» нужно постараться как можно быстрее забыть о Месси. Чем раньше это произойдет, тем будет лучше для команды», - приводит слова аргентинца Esports Cope.

Месси после ухода из «Барселоны» трудоустроился в «ПСЖ». 34-летний аргентинский нападающий заключил с парижским грандом двухлетнее трудовое соглашение.