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Чемпионат Испании. Ла Лига

На 90-й минуте «Кадис» вырвал и упустил победу над «Эспаньолом»

19 Января 2022 • 01:27 Комментировать
Кадис
2:2
Эспаньол
окончен

В последнем матче дня в Испании «Кадис» играл против «Эспаньола». Гости выиграли первый тайм после быстрого гола Ману Морланеса, но все же спустя ровно 45 минут пропустили от Альваро Негредо. Казалось, что в более-менее равной борьбе ничьей не избежать, но Иван Алехо привел в восторг местную публику на 90-й минуте. Болельщикам на стадионе было суждено испытать не менее яркие, но диаметрально противоположные

Эмоции на шестой компенсированной минуте, когда Рауль де Томас сравнял счет - 2:2.

«Кадис» остается предпоследним, не сумев победить в первый раз с 5 ноября. Его соперник - 11-й.

Протокол игры  
Кадис 2:2Эспаньол
  10'Ману Морланес (0:1)
(1:1) Негредо Альваро55'   
(2:1) Алехо Иван90'   
  90'Рауль де Томас (2:2)
Ледесма ХеремиасКарселен Исаак  78' (Парра Рауль (  78') Кала Хуан  46' (Чуст Виктор (  46') Хименес Фали   46'Альфонсо Луис   58'Санчес Сальвадор  73' (Алехо Иван (  73') Алекс ФернандесСан Эметерио ФедеПереа Альберто  68' (Арзамендия Сантьяго (  68') Лосано Энтони  73' (Собрино Рубен (  73') Негредо Альваро
Запасные: Чапела ИванАндоне ФлоринХиль ДавидБастида АльвароХименес Альваро IIАроян ВараздатОсмаич Милутин
Лопес ДиегоХиль Оскар II  64' (Рибаудо Нико (  64') Серхи ГомесКалеро Фернандо  90' (Давид Лопес (  90') Кабрера Леандро   79'Дардер СерхиМану МорланесЭмбарба Адриан  64' (Видаль Алеш (  64') Мелендо Оскар  83' (Морон Лоренцо (  83') Пуадо ХавьерРауль де Томас
Запасные: Каррерас ЖофреЛэй УДимата ЛандриМерида ФранЛьямбрич МигельГарсия Жоан
18 января. Стадион "Estadio Nuevo Mirandilla".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Кадис
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окончен Бетис 4:0 Алавес 1.47 4.40 7.00
окончен Кадис 2:2 Эспаньол 3.30 3.10 2.35
19.01  21:00 Сельта ... Осасуна 1.85 3.40 4.60
19.01  23:30 Валенсия ... Севилья 3.30 3.20 2.30
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Сегодня, 19 Января
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