На 90-й минуте «Кадис» вырвал и упустил победу над «Эспаньолом»

В последнем матче дня в Испании «Кадис» играл против «Эспаньола». Гости выиграли первый тайм после быстрого гола Ману Морланеса, но все же спустя ровно 45 минут пропустили от Альваро Негредо. Казалось, что в более-менее равной борьбе ничьей не избежать, но Иван Алехо привел в восторг местную публику на 90-й минуте. Болельщикам на стадионе было суждено испытать не менее яркие, но диаметрально противоположные
Эмоции на шестой компенсированной минуте, когда Рауль де Томас сравнял счет - 2:2.
«Кадис» остается предпоследним, не сумев победить в первый раз с 5 ноября. Его соперник - 11-й.
Протокол игры
|10'Ману Морланес (0:1)
|(1:1) Негредо Альваро55'
|(2:1) Алехо Иван90'
|90'Рауль де Томас (2:2)
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак 78' (Парра Рауль ( 78') •Кала Хуан 46' (Чуст Виктор ( 46') •Хименес Фали • 46'Альфонсо Луис • 58'Санчес Сальвадор 73' (Алехо Иван ( 73') •Алекс Фернандес•Сан Эметерио Феде•Переа Альберто 68' (Арзамендия Сантьяго ( 68') •Лосано Энтони 73' (Собрино Рубен ( 73') •Негредо Альваро
Лопес Диего•Хиль Оскар II 64' (Рибаудо Нико ( 64') •Серхи Гомес•Калеро Фернандо 90' (Давид Лопес ( 90') •Кабрера Леандро • 79'Дардер Серхи•Ману Морланес•Эмбарба Адриан 64' (Видаль Алеш ( 64') •Мелендо Оскар 83' (Морон Лоренцо ( 83') •Пуадо Хавьер•Рауль де Томас
18 января. Стадион "Estadio Nuevo Mirandilla".
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