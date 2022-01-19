На 90-й минуте «Кадис» вырвал и упустил победу над «Эспаньолом»

В последнем матче дня в Испании «Кадис» играл против «Эспаньола». Гости выиграли первый тайм после быстрого гола Ману Морланеса, но все же спустя ровно 45 минут пропустили от Альваро Негредо. Казалось, что в более-менее равной борьбе ничьей не избежать, но Иван Алехо привел в восторг местную публику на 90-й минуте. Болельщикам на стадионе было суждено испытать не менее яркие, но диаметрально противоположные

Эмоции на шестой компенсированной минуте, когда Рауль де Томас сравнял счет - 2:2.

«Кадис» остается предпоследним, не сумев победить в первый раз с 5 ноября. Его соперник - 11-й.