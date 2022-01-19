Как выглядит футболистка года по версии ФИФА Алексия Путельяс

На ежегодной премии ФИФА The Best испанка Алексия Путельяс была признала лучшей футболисткой 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник и капитан «Барселоны» выиграла Лигу чемпионов, Кубок Испании, а также стала обладательницей женского «Золотого мяча». Рассказываем и показываем, как же выглядит новая футбольная королева.

Алексия Путельяс является воспитанницей каталонского клуба, хотя на молодёжном уровне начинала с команды «Сабадель». Проведя несколько лет в «Эспаньоле», Путельяс подписала контракт с «Барселоной» в 2012 году, когда ей было всего семнадцать лет. С тех пор Путельяс является неоспоримым лидером и капитаном «сине-гранатовых».

Многие сравнивают Путельяс с Месси, хотя у них разные позиции, но сама Алексия считает своим кумиром другую легенду «Барселоны» - Андреса Иньесту.

Прошлый год получился для Путельяс поистине выдающимся. В отличие от мужской команды «Барселоне» женская была в полном порядке. Победа в чемпионате Испании, Кубке Королевы и Лиге чемпионов – о чем ещё можно только мечтать? А главным лидером «Барсы» была именно Алексия, так что её признание от France Football и ФИФА вполне заслуженное. Но теперь пора и насладиться красотой лучшей футболистки мира.