«Бетис» забил четыре мяча аутсайдеру

После ряда неудачных матчей в Ла Лиге «Бетис» убедительно сыграл против «Алавеса». Севильцы уже за первый тайм забили три мяча, после чего поставили точку - 4:0. Дубль на счету Борхи Иглесиаса.
Соперник «Зенита» по Лиге Европы с 37 очками закрепился на третьем месте. Его соперник на той же позиции, только с конца.
Протокол игры
|(1:0) Иглесиас Борха11'
|(2:0) Каналес Серхио29'
|(3:0) Иглесиас Борха41'
|(4:0) Хуанми Мигель54'
Браво Клаудио•Бельерин Эктор•Песселья Херман•Гонсалес Эдгар • 72'Миранда Хуан•Гидо Родригес 71' (Карвалью Вилльям ( 71') •Гуардадо Андрес • 81'Каналес Серхио 72' (Родри Родриго ( 72') •Фекир Набиль 83' (Лаинес Диего ( 83') •Хуанми Мигель 83' (Камараса Виктор ( 83') •Иглесиас Борха 71' (Виллиан Жозе ( 71')
Пачеко Фернандо•Агиррегабириа Мартин•Миазга Мэтт•Лагуардия Виктор•Дуарте Рубен 48' (Хави Лопеc ( 48') •Джейсон 46' (Пина Томас ( 46') •Мойя Антонио 46' (Гарсия Мануэль II ( 46') •Эскаланте Гонсало 46' (Тачи ( 46') •Риоха Луис•Хоселу Санмартин 75' (Де ла Фуэнте Мигель ( 75') •Эдгар Мендес
18 января. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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