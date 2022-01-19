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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» забил четыре мяча аутсайдеру

19 Января 2022 • 00:05 Комментировать
Бетис
4:0
Алавес
окончен

После ряда неудачных матчей в Ла Лиге «Бетис» убедительно сыграл против «Алавеса». Севильцы уже за первый тайм забили три мяча, после чего поставили точку - 4:0. Дубль на счету Борхи Иглесиаса.

Соперник «Зенита» по Лиге Европы с 37 очками закрепился на третьем месте. Его соперник на той же позиции, только с конца.

Протокол игры  
Бетис 4:0Алавес
(1:0) Иглесиас Борха11'   
(2:0) Каналес Серхио29'   
(3:0) Иглесиас Борха41'   
(4:0) Хуанми Мигель54'   
Браво КлаудиоБельерин ЭкторПесселья ХерманГонсалес Эдгар   72'Миранда ХуанГидо Родригес  71' (Карвалью Вилльям (  71') Гуардадо Андрес   81'Каналес Серхио  72' (Родри Родриго (  72') Фекир Набиль  83' (Лаинес Диего (  83') Хуанми Мигель  83' (Камараса Виктор (  83') Иглесиас Борха  71' (Виллиан Жозе (  71')
Запасные: Роблес ЖоэльТельо КристианВиктор РуисСабали ЮссуфСилва РуиРуибаль Айтор
Пачеко ФернандоАгиррегабириа МартинМиазга МэттЛагуардия ВикторДуарте Рубен  48' (Хави Лопеc (  48') Джейсон  46' (Пина Томас (  46') Мойя Антонио  46' (Гарсия Мануэль II (  46') Эскаланте Гонсало  46' (Тачи (  46') Риоха ЛуисХоселу Санмартин  75' (Де ла Фуэнте Мигель (  75') Эдгар Мендес
Запасные: Мартин ИванАбкар АбделькабирСилла МамадуПонс ПереПельистри ФакундоСивера Антонио
18 января. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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окончен Бетис 4:0 Алавес 1.47 4.40 7.00
Идет 92 минута Кадис 2:1 Эспаньол 3.30 3.10 2.35
19.01  21:00 Сельта ... Осасуна 1.85 3.40 4.60
19.01  23:30 Валенсия ... Севилья 3.30 3.20 2.30
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