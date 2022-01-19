«Бетис» забил четыре мяча аутсайдеру

После ряда неудачных матчей в Ла Лиге «Бетис» убедительно сыграл против «Алавеса». Севильцы уже за первый тайм забили три мяча, после чего поставили точку - 4:0. Дубль на счету Борхи Иглесиаса.

Соперник «Зенита» по Лиге Европы с 37 очками закрепился на третьем месте. Его соперник на той же позиции, только с конца.