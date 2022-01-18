Алвес: «Странно выступать за «Барселону» и не видеть здесь Месси»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался об аргентинском нападающему Лионеле Месси.

«Месси – лучший игрок в истории футбола. Странно выступать за «Барселону» и не видеть его здесь. Иногда всё идёт не так, как мы хотим. Я уже говорил ему, что он не найдёт лучшего места, чем это. Те же слова говорил мне и Лионель, когда я уходил из клуба», - цитирует Алвеса пресс-служба каталонцев.

38-летний бразилец принял участие в трёх матчах «Барселоны» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей. Напомним, что контракт защитника с каталонцами рассчитан до 30 июня 2022 года.