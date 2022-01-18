​Агент Дембеле сообщил об угрозах «Барселоны»

Агент Мусса Сиссоко, представляющий интересы форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, высказался по поводу ситуации с контрактом.

«Барселона» могла бы попытаться сесть с нами за стол переговоров. Но нет – от них исходят только угрозы того, что Дембеле больше не будет играть за команду», - слова Сиссоко приводит RMC Sport.

Агент подтвердил, что требования Усмана Дембеле высоки, но при этом подчеркнул, что если бы футболиста интересовали исключительно деньги, он бы не выступал сейчас за «Барселону».

«С такими людьми, как мы, давление не работает», - высказался агент.

Напомним, что действующий контракт Усмана Дембеле истекает в конце текущего сезона.