Будущее Усмана Дембеле в последние недели является одной из обсуждаемых тем на трансферном рынке. До сих пор непонятно, продлит ли француз свой трудовой договор с «Барселоной». Согласно данным испанского издания Sport, во вторник Дембеле поговорил с главным тренером команды Хави и сообщил ему о желании остаться в команде.

Отмечается, что во многом решающая встреча между представителями клуба и игрока пройдёт в среду, 19 января. Дембеле якобы считает, что именно его агент Мусса Сиссоко должен управлять цифрами в контракте в переговорном процессе, пишет Sport.

Действующий контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» истекает летом.