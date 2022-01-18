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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» и Дембеле: решающая встреча пройдёт в среду слухи

18 Января 2022 • 16:57 Комментировать

Будущее Усмана Дембеле в последние недели является одной из обсуждаемых тем на трансферном рынке. До сих пор непонятно, продлит ли француз свой трудовой договор с «Барселоной». Согласно данным испанского издания Sport, во вторник Дембеле поговорил с главным тренером команды Хави и сообщил ему о желании остаться в команде.

Отмечается, что во многом решающая встреча между представителями клуба и игрока пройдёт в среду, 19 января. Дембеле якобы считает, что именно его агент Мусса Сиссоко должен управлять цифрами в контракте в переговорном процессе, пишет Sport. 

Действующий контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» истекает летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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