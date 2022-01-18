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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ушёл из жизни легендарный футболист «Реала»

18 Января 2022 • 12:20 Комментировать

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о печальной новости. На 89-м году жизни умер легендарный игрок команды Франсиско Хенто.

Атакующий полузащитник выступал за «королевский» клуб с 1953 по 1971 год. В футболке «бланкос» Хенто сыграл 600 поединков и отметился 182 результативными выстрелами по воротам соперников.

Стоит отметить, что Франсиско – единственный футболист в мире, шесть раз становившийся победителем Кубка европейских чемпионов. Также вместе с «Реалом» он 12 раз становился чемпионом Испании и два раза брал кубок страны. Всего он выиграл 23 трофея в составе мадридского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Франсиско Хенто
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