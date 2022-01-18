Бензема вступил в переговоры с «ПСЖ»

В СМИ активно обсуждаются потенциальные перемены в атакующей линии мадридского «Реала», которые могут произойти по окончании нынешнего сезона.

Так, по информации El Nacional, лидер нападения «королевского» клуба Карим Бензема все чаще задумывается над уходом из команды. Основным вариантом продолжения карьеры 34-летнего футболиста считается «ПСЖ». Стороны уже якобы обсудили возможное сотрудничество.

Ранее появилась информация, что Карим уйдет из «Реала», если ряды команды пополнит норвежец Эрлинг Холанн.

В футболке «сливочных» французский нападающий выступает с 2009 года.