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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти больше не нужен Азар слухи

18 Января 2022 • 10:37 Комментировать

С Эденом Азаром в Мадриде связывали большие надежды, но дорогостоящий трансфер, осуществлённый «Реалом» в 2019 году, стал провальным. Азар за два с половиной года то и дело оказывался в лазарете, а когда восстанавливался, то не показывал своей лучшей игры. В ближайшее время бельгиец может сменить клубную прописку. Как сообщает Marca, рулевому «Реала» Карло Анчелотти больше не нужен Азар – итальянский тренер полагается на других игроков в атакующей линии.

Ранее сообщалось, что серьёзный интерес к Эдену Азару проявляет «Ньюкасл», который осенью разбогател после смены владельцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
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