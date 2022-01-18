«Барселона» поборется за защитника «ПСЖ»

Латераль французского «ПСЖ» Левен Кюрзава может сменить Лигу 1 на испанскую Примеру. По данным журналистов El Nacional, кандидатуру 29-летнего игрока рассматривает каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают Левена в качестве конкурента для Хорди Альбы.

В споре за Кюрзава «Барсе» предстоит выдержать конкуренцию со стороны лондонского «Челси» и миланского «Интера». По оценке портала Transfermarkt, стоимость француза составляет девять миллионов евро.

За парижский коллектив защитник выступает с 2015 года. В текущем сезоне Левен не сыграл ни одного матча в чемпионате Франции.