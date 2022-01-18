Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Бензема обрушился с критикой на ФИФА после церемонии The Best

18 Января 2022 • 08:33 Комментировать

В понедельник в Цюрихе состоялся гала-вечер, на котором, среди прочего, была представлена символическая сборная года. В ней не оказалось форварда «Реала» и сборной Франции Карима Бензема. На ситуацию отреагировал агент футболиста Карим Джазири.

«Не поставить Бензема в сборную года – это неуважение к футболу. Но мы знаем, что футбол – наименьшая из забот ФИФА, причём не первый день», - такое сообщение Джазири оставил на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что лучшим игроком года ФИФА признала Роберта Левандовски. В голосовании он опередил Лионеля Месси и Мохамеда Салаха.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Карим Джазири
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.01  22:00 Бетис ... Алавес 1.50 4.20 6.80
18.01  23:30 Кадис ... Эспаньол 3.35 3.05 2.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Января
08:40 · Англия. Премьер-лига
​«Вулверхэмптон» готов продать Траоре – на игрока претендует «Барселона» слухи
08:40 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов купить Азара, но бельгиец против перехода
08:33 · Испания. Ла Лига
Агент Бензема обрушился с критикой на ФИФА после церемонии The Best
08:18 · Россия. Премьер-лига
Де Вильена прокомментировал переезд из Краснодара в Барселону
06:06 · Испания. Ла Лига
Модрич уверен в новом контракте с «Реалом» 1
04:55 · Испания. Ла Лига
Если Люк де Йонг уйдет, Хави пригласит форварда «Эльче»
04:34 · Испания. Ла Лига
Хави срочно подыскивает сменщика для Альбы
04:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти позвонил уволенному тренеру «Кадиса» и посочувствовал ему
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» убеждает Усмана Дембеле согласиться на переход, предложив ему щедрый контракт
17 Января
23:15 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» усиливается воспитанником «Реала»
23:08 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отправил де Вильену в аренду в «Эспаньол» - у испанского клуба будет право выкупа официально
22:19 · Испания. Ла Лига
Пьянич не горит желанием возвращаться в «Барселону»
21:57 · Испания. Ла Лига
Экс-звезды «Барселоны» видят свет в конце туннеля при Хави
21:32 · Англия. Премьер-лига
Ламела - обладатель премии Пушкаша
21:16 · Испания. Ла Лига
Юмтити практически договорился с испанским клубом об аренде перед тем, как получил травму
Все новости
Рекомендуем