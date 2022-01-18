Агент Бензема обрушился с критикой на ФИФА после церемонии The Best

В понедельник в Цюрихе состоялся гала-вечер, на котором, среди прочего, была представлена символическая сборная года. В ней не оказалось форварда «Реала» и сборной Франции Карима Бензема. На ситуацию отреагировал агент футболиста Карим Джазири.

«Не поставить Бензема в сборную года – это неуважение к футболу. Но мы знаем, что футбол – наименьшая из забот ФИФА, причём не первый день», - такое сообщение Джазири оставил на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что лучшим игроком года ФИФА признала Роберта Левандовски. В голосовании он опередил Лионеля Месси и Мохамеда Салаха.