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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» усиливается воспитанником «Реала»

17 Января 2022 • 23:15 Комментировать
Хетафе
...
Гранада
2.10 3.10 3.95
20.01 21:00

Воспитанник мадридского «Реала» Оскар Родригес будет защищать цвета «Хетафе», об этом сообщает «Твиттер» команды. Клуб из мадридского пригорода арендовал атакующего полузащитника у «Севильи» до конца сезона. Права выкупа у «Хетафе» нет. За андалусийцев Родригес выступал с лета 2020 года, тогда они купили его у «Реала» за 13 с половиной миллионов евро.

Но стать стабильным игроком основы у 23-летнего футболиста не получилось, и потому он надеется на чуть больше игрового времени в составе «Хетафе». Сейчас «сспанский «Челси» (это одно из прозвищ «Хетафе») влачит незавидное существование, ведя борьбу за выживание в Примере.

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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Оскар Родригес
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ХЕТАФЕ ГРАНАДА
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