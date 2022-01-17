«Хетафе» усиливается воспитанником «Реала»

Воспитанник мадридского «Реала» Оскар Родригес будет защищать цвета «Хетафе», об этом сообщает «Твиттер» команды. Клуб из мадридского пригорода арендовал атакующего полузащитника у «Севильи» до конца сезона. Права выкупа у «Хетафе» нет. За андалусийцев Родригес выступал с лета 2020 года, тогда они купили его у «Реала» за 13 с половиной миллионов евро.

Но стать стабильным игроком основы у 23-летнего футболиста не получилось, и потому он надеется на чуть больше игрового времени в составе «Хетафе». Сейчас «сспанский «Челси» (это одно из прозвищ «Хетафе») влачит незавидное существование, ведя борьбу за выживание в Примере.