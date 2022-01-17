Будущее 24-летнего форварда «Барселоны» Усмана Дембеле остаётся обсуждаемой темой. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб поставил французу ультиматум – он должен принять решение о своём будущем в течение ближайших двух суток.

Отмечается, что «Барселона» хочет услышать ответ Усмана Дембеле как можно скорее, чтобы иметь возможность составлять планы в рамках долгосрочной перспективы.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» может расторгнуть контракт с Усманом Дембеле. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до завершения текущего сезона.