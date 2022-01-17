​Юмтити прооперируют из-за перелома – «Барселона»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити во вторник перенесёт хирургическое вмешательство. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

В понедельник во время тренировочного занятия Юмтити получил перелом плюсневой кости правой ноги. После операции «Барселона» обещает выпустить новый пресс-релиз. В нём, возможно, будут указаны ориентировочные сроки восстановления французского футболиста.

В сезоне 2021/2022 Самуэль Юмтити провёл за «Барселону» только один матч. Ходили слухи, что клуб пытался продать француза в зимнее трансферное окно.

Добавим, что цвета «Барселоны» Самуэль Юмтити защищает с лета 2016 года.