Бензема грозится покинуть «Реал» в случае подписания Холанна

Лидер нападения мадридского «Реала» Карим Бензема может уйти из мадридского «Реала». Как стало известно журналистам El Nacional, французский форвард примет решение о смене команды, если на «Сантьяго Бернабеу» переедет норвежский бомбардир Эрлинг Холанн.

При этом, отмечается, что Карим хотел бы выступать за «Реал» со своим звездным соотечественником Килианом Мбаппе, которого давно сватают в «королевский» клуб. У игроков сложились отличные взаимоотношения за время выступлений в национальной сборной.

Если «Реал» откажется от борьбы за Холанна, главными претендентами на скандинава станут «Барселона» и «Манчестер Сити».