Наставник «Атлетика»: «В матче с «Реалом» не вижу другого исхода матча, кроме нашей победы»

Главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль оценил шансы своей команды обыграть «Реал» в финале Суперкубка Испании. Наставник аутсайдера противостояния уверен, что мадридцы не являются неуязвимыми.

«Это будет огромным достижением. Было бы глупо думать о чем-то другом, чем о триумфе. Лично я не вижу другого исхода матча, кроме нашей победы. Это уже большая заслуга для наших ребят, они соревнуются с коллективами уровня Лиги чемпионов и ничем не уступают. Но надо понимать, что невозможно непринужденно обыгрывать оппонентов такого уровня», - поделился Марселино на пресс-конференции.

Стартовый свисток финального поединка прозвучит в 21:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте Liveresult.ru.