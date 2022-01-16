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Чемпионат Испании. Ла Лига

Наставник «Атлетика»: «В матче с «Реалом» не вижу другого исхода матча, кроме нашей победы»

16 Января 2022 • 17:26 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1.70 3.90 5.10
Через 2 ч. 36 мин.

Главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль оценил шансы своей команды обыграть «Реал» в финале Суперкубка Испании. Наставник аутсайдера противостояния уверен, что мадридцы не являются неуязвимыми.  

«Это будет огромным достижением. Было бы глупо думать о чем-то другом, чем о триумфе. Лично я не вижу другого исхода матча, кроме нашей победы. Это уже большая заслуга для наших ребят, они соревнуются с коллективами уровня Лиги чемпионов и ничем не уступают. Но надо понимать, что невозможно непринужденно обыгрывать оппонентов такого уровня», - поделился Марселино на пресс-конференции.

Стартовый свисток финального поединка прозвучит в 21:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Марселино Гарсия Тораль
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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