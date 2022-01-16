«Барселона» намерена решительно действовать из-за отказа Усмана Дембеле от продления контракта. Как сообщает испанский Sport, каталонский клуб запланировал ряд мер. Первая из них – отзыв предложения Дембеле, чтобы футболист не смог передумать. Вторая из мер – сокращение суммы его отступных для привлечения клубов в январское трансферное окно. В настоящий момент в контракте Усмана прописана опция выкупа за 500 миллионов евро. Третья мера – посадить Дембеле в запас. По данным источника, в «Барселоне» рассматривают вариант, при котором француз не будет выходить на поле до конца сезона, если не уйдёт в январе.
«Барселона» может посадить Дембеле в запас до конца сезона слухи
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