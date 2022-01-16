Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может посадить Дембеле в запас до конца сезона слухи

16 Января 2022 • 13:18 Комментировать (1)

«Барселона» намерена решительно действовать из-за отказа Усмана Дембеле от продления контракта. Как сообщает испанский Sport, каталонский клуб запланировал ряд мер. Первая из них – отзыв предложения Дембеле, чтобы футболист не смог передумать. Вторая из мер – сокращение суммы его отступных для привлечения клубов в январское трансферное окно. В настоящий момент в контракте Усмана прописана опция выкупа за 500 миллионов евро. Третья мера – посадить Дембеле в запас. По данным источника, в «Барселоне» рассматривают вариант, при котором француз не будет выходить на поле до конца сезона, если не уйдёт в январе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
pol-black
16 Января 2022 в 13:50
продать его занедорого и всех дел.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.01  16:00 Эльче ... Вильярреал 4.60 3.80 1.77
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
13:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может посадить Дембеле в запас до конца сезона слухи
12:09 · Испания. Ла Лига
​Дембеле считает себя игроком мирового уровня и не принимает предложение «Барселоны» 2 слухи
10:26 · Испания. Кубок
​«Севилья» рассказала о состоянии игрока, в чью голову попал посторонний предмет
10:06 · Испания. Кубок
​Игрок «Бетиса»: «Все слышали, как тренер «Севильи» призвал Хордана сымитировать головокружение»
09:34 · Испания. Кубок
Заявление: Прерванный матч «Бетис» - «Севилья» доиграют сегодня
05:42 · Испания. Ла Лига
Тибо Куртуа: «Неправда, что мы играем только на контратаках»
00:58 · Испания. Кубок
​«Бетис» из-за фанатов штрафуют после каждого домашнего матча
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» передумал покупать полузащитника «Барселоны»
00:21 · Испания. Кубок
​Севильское дерби прервано после гола Фекира с углового: в игрока «Севильи» бросили предмет
15 Января
23:22 · Испания. Ла Лига
Источник: супруга Месси настаивает на его возвращении в «Барселону» 3
22:49 · Испания. Кубок
​Сын Зидана взял пенальти в кубковом матче
21:56 · Англия. Премьер-лига
Фирмино может перебраться в «Барселону»
21:25 · Испания. Ла Лига
Бывший игрок «Барселоны» теперь строит дома в Африке
20:05 · Испания. Кубок
«Мальорка» - первый четвертьфиналист Кубка Испании
18:30 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» получила предложение по Френки де Йонгу от топ-клуба АПЛ 2 слухи
Все новости
Рекомендуем