«Барселона» намерена решительно действовать из-за отказа Усмана Дембеле от продления контракта. Как сообщает испанский Sport, каталонский клуб запланировал ряд мер. Первая из них – отзыв предложения Дембеле, чтобы футболист не смог передумать. Вторая из мер – сокращение суммы его отступных для привлечения клубов в январское трансферное окно. В настоящий момент в контракте Усмана прописана опция выкупа за 500 миллионов евро. Третья мера – посадить Дембеле в запас. По данным источника, в «Барселоне» рассматривают вариант, при котором француз не будет выходить на поле до конца сезона, если не уйдёт в январе.