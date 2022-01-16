Судя по всему, «Барселоне» не удастся сохранить в своих рядах форварда Усмана Дембеле. По данным журналиста Херарда Ромеро, которыми он поделился на своей страничке в «Твиттере», Дембеле уже сообщил каталонскому клубу, что он не собирается продлевать контракт на предложенных условиях. Дембеле не планирует уходить в январе, но может уйти летом на правах свободного агента.

Отмечается, что Усман Дембеле считает себя игроком мирового уровня, которому нужно платить соответственно. При этом для «Барселоны» в сегодняшних условиях запросы Дембеле являются неподъёмными.

24-летний Усман Дембеле играет за «Барселону» с лета 2017 года.