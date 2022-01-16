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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дембеле считает себя игроком мирового уровня и не принимает предложение «Барселоны» слухи

16 Января 2022 • 12:09 Комментировать (3)

Судя по всему, «Барселоне» не удастся сохранить в своих рядах форварда Усмана Дембеле. По данным журналиста Херарда Ромеро, которыми он поделился на своей страничке в «Твиттере», Дембеле уже сообщил каталонскому клубу, что он не собирается продлевать контракт на предложенных условиях. Дембеле не планирует уходить в январе, но может уйти летом на правах свободного агента.

Отмечается, что Усман Дембеле считает себя игроком мирового уровня, которому нужно платить соответственно. При этом для «Барселоны» в сегодняшних условиях запросы Дембеле являются неподъёмными.   

24-летний Усман Дембеле играет за «Барселону» с лета 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
BARCAbest
16 Января 2022 в 13:19
выгнать ссаными тряпками этого уголька!
Артур Измаилов
16 Января 2022 в 12:56
да что Барса тянет с этим инвалидом-бездарем? Продали бы к чертям собачим и дело с концом
pol-black
16 Января 2022 в 13:49
так сам не уходит.
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