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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бензема: «Я не обслуживал Роналду»

15 Января 2022 • 17:10 Комментировать

Форвард «Реала» Карим Бензема высказался по поводу совместных выступлений с Криштиану Роналду.

«Я не обслуживал Роналду, моя роль не была такой. Я не говорил себе: «Так, я должен всё время отдавать ему пас». Я играл хорошо, но Роналду забивал по два гола за матч. Это правда, с этим ничего не поделаешь.

После ухода Роналду я стал играть по-своему. Но я не играю, как Роналду. Он не мешал мне становиться лучшей версией себя. Думать так – значит быть слишком индивидуальным. Мы были частью волшебного трио вместе с Гаретом Бэйлом. Было много хороших моментов», - сказал Бензема France Football.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема
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