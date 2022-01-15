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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» подумывает о продаже Деста

15 Января 2022 • 11:47 Комментировать

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Серджино Дест может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

«Сине-гранатовые» рассматривают вариант продажи 21-летнего футболиста, поскольку в его услугах не заинтересован наставник команды Хави Эрнандес. У Серджино есть вариант продолжения карьеры в немецком чемпионате. Подписать американского игрока готова мюнхенская «Бавария».

Дест пополнил ряды каталонского коллектива в октябре 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года, а рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серджино Дест
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