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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба не поможет «Реалу» в финале Суперкубка Испании

15 Января 2022 • 10:41 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1.65 4.10 5.00
16.01 21:30

Мадридский «Реал» несет потери перед финалом Суперкубка Испании, в котором ему будет противостоять «Атлетик» Бильбао.

Газета Marca на своих страницах сообщает, что решающий матч турнира пропустит австрийский защитник Давид Алаба. Игрок получил повреждение подколенного сухожилия, которое помешает ему принять участие в матче. Из-за этой же травмы Давид пропустил полуфинальную встречу с «Барселоной».

Также финал пропустит еще один защитник – Дани Карвахаль. Футболист сдал положительный тест на коронавирус.

Матч «Реал» - «Атлетик» пройдет 16 января, начало – 21:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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