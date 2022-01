«Атлетик» собирается повторить уникальное клубное достижение

«Атлетик» положил на лопатки «Атлетико» во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании, и это означает, что клуб из Бильбао сыграет в финале с мадридским «Реалом». Для «Атлетика» это будет уже шестое участие в финале Суперкубка Испании, но впервые они сыграют в двух финалах подряд, так как в прошлом году «Атлетик» стал победителем турнира.

И сейчас у басков есть шанс повторить уникальное достижение - во второй раз в своей истории выиграть два трофея подряд в одном турнире. В прошлый раз такое получалось в 1983 и 1984 годах - правда, тогда «Атлетик» побеждал не в Суперкубке, а в чемпионате Испании.

2 - @AthleticClub will play their 6th final in Spanish Supercopa, for the first time in consecutive years after playing in Seville in 2021; they could win two consecutive titles in the same competition for the first time since their two LaLiga titles in 1983 and 1984. Historical. pic.twitter.com/Wl344iN0HT