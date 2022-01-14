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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нацелился на новую звезду «Барселоны»

14 Января 2022 • 17:51 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1.65 4.10 5.00
16.01 21:30

Рональд Араухо здорово проявил себя в суперкубковом поединке «Барселоны» против мадридского «Реала» и сразу же попал на радар «бланкос». Как сообщает football-espana.net, Флорентино Перес, президент «Реала», возжелал увидеть игрока на «Сантьяго Бернабеу», несмотря на то, что у Араухо есть контракт до 2023 года, и на то, что, в общем-то, прямые переходы между «Реалом» и «Барсой» являются нарушением негласного «кодекса правил», испокон веков существующего у двух главных антагонистов футбольной Европы.

Иными словами, так не принято поступать, однако, с другой стороны, Перес действует в интересах своего клуба и пытается ослабить конкурента, когда ему и так не очень сладко - и это вполне нормально в условиях «холодной войны».

«Барселона» не может предложить Араухо высокую зарплату, и в таком случае по истечении контракта он может согласиться на более щедрые условия, которые «Реал», вне всяких сомнений, готов предложить.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Рональд Араухо
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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